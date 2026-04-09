Ақ үй: Трамп Рюттемен АҚШ-тың НАТО-дан шығу мүмкіндігін талқылайды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп НАТО Бас хатшысы Марк Рюттемен кездесуде елдің альянстан шығу мүмкіндігін талқылауы мүмкін. Бұл туралы Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт мәлімдеді, деп хабарлайды DW.
Оның айтуынша, Трамп Рюттемен өте ашық әрі шынайы әңгіме өткізуді көздеп отыр.
Кэролайн Ливитт АҚШ президентінің НАТО одақтастарына қатысты сынын қайталап, альянс Ирандағы соғыс басталғалы бері АҚШ-тан сырт айналды деп бағалады.
«Соңғы алты аптада НАТО Америка Құрама Штаттарын қолдамады. Бұл – альянстың осы сынақтан өте алмағанын көрсетеді», – деді ол.
Ақ үйдің мәліметінше, Дональд Трамп бірнеше рет еуропалық одақтастардың Ормуз бұғазын қайта ашу мәселесінде АҚШ-қа қолдау көрсеткісі келмейтініне наразылық білдірген.
Бұған дейін Дональд Трамп пен АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Ирандағы соғыс аяқталғаннан кейін АҚШ-тың НАТО-дағы мүшелігін қайта қарау ниетін жариялаған болатын.
Өз кезегінде Марк Рютте тараптардың ұстанымын түсінетінін білдіріп, Вашингтон мен альянс мүшелері арасында делдал рөлін атқарып отырғаны айтылды.
НАТО өкілінің мәліметінше, Трамп пен Рютте кездесу барысында қазіргі қауіпсіздік жағдайын, оның ішінде Иран төңірегіндегі ахуалды талқылайды.
Сондай-ақ тараптар қорғаныс өнеркәсібі саласындағы трансатлантикалық ынтымақтастықты нығайту мәселесін де қарастырады.
Айта кетейік, бұған дейін НАТО бас хатшысы АҚШ-қа ресми сапармен баратыны хабарланды.