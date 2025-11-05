Ақ үй Венесуэладағы күштік әрекеттердің үш нұсқасын қарастырып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Трамп әкімшілігі Боливариан Республикасының көшбасшысы Николас Мадуроны биліктен тайдыру үшін Венесуэлада әскери операция жүргізудің үш мүмкін нұсқасын қарастырып отыр, деп хабарлайды ТАСС ақпарат агенттігі.
The New York Times газетінің агенттікке хабарлауынша, бірінші нұсқа бойынша Венесуэла аумағындағы әскери нысандарға әуеден соққы беру жоспарланып отыр. Ондағы мақсат – қарулы күштер тарапынан Мадуроны қолдауды әлсірету.
Бұл тәсілді жақтаушылар әскери инфрақұрылымды нысанаға алу әскерлердің адалдығына нұқсан келтіріп, Венесуэла көшбасшысын елден кетуге мәжбүр етуі мүмкін деп санайды.
Ал қарсыластары әскери шабуылдар қарулы күштердің бөлігін де, бейбіт тұрғындардың айтарлықтай бөлігін де Мадуроның айналасына біріктіріп, қақтығыстың болжанбайтын ушығуына әкелуі мүмкін деп ескертті.
Газет мәліметінше, екінші сценарий Венесуэла президентін тұтқындау немесе өлтіру үшін элиталық бөлімше – Әскери-теңіз күштерінің арнайы жасағын орналастыруды қамтиды. Бұл жоспар мемлекет басшысын тікелей тұтқындауға немесе жоюға бағытталған арнайы күштердің мақсатты операциясын қамтиды.
Үшінші нұсқа елге лаңкестікке қарсы операцияларға мамандандырылған, негізгі инфрақұрылым нысандарын: әуежайларды, мұнай кен орындарын және басқа да стратегиялық маңызды кәсіпорындарды басып алу міндетін атқаратын қауіпсіздік күштерін енгізуді қамтиды.
Еске сала кетсек, бұған дейін Дональд Трамп АҚШ пен Венесуэла арасында соғыс болуы екіталай екенін және Николас Мадуроның бұл елдің басшысы ретінде санаулы күндері қалғанын айтты.
Трамп сұхбатында Мадуроның қазіргі қызметінен жақын арада кетеме деген сұраққа: «Мен иә деп айтар едім. Иә, солай деп ойлаймын», - деді.
Қазан айының соңында АҚШ ең ірі әуе тасымалдағышын Венесуэлаға жіберді. https://kaz.inform.kz/news/aksh-en-r-aue-tasimaldagishin-venesuelaga-zhberd-546f9e/ АҚШ қорғаныс ведомствосының мәлімдемесінде әуе тасымалдағыш «трансұлттық қылмыстық ұйымдарды жою және есірткі терроризміне қарсы тұру жөніндегі президенттің бастамасын қолдау үшін» жіберіліп жатқанын мәлімдеді.
Венесуэланың Қазақстандағы Елшісі Kazinform агенттігіне берген сұхбатында АҚШ шабуылдаған қайықтардың есірткі картельдеріне қатысы жоқ екенін мәлімдеді.