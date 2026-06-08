Ақ үйде UFC іс-шарасын өткізуге қарсы сот ісі қозғалды
АСТАНА.KAZINFORM - АҚШ-та Ақ үйде UFC жекпе-жегін өткізбеуді талап ететін сот ісі қозғалды, деп хабарлайды CBS News.
«Қоғамдық тұтастық жобасы» ұйымының атынан берілген федералды шағым президент Дональд Трамптың 80 жасқа толуына орай Ақ үйдің оңтүстік көгалында Ultimate Fighting Championship турнирін өткізуге тыйым салуды көздейді. Сот ісі іс-шара жоспарын «терең жемқорлыққа толы» деп атайды және олардың президент пен оның одақтастарын байытуға бағытталғанын айтады.
Арызданушы тарап ұлттық саябақ аумағында турнир өткізу федералды заңды бұзады деп мәлімдейді, себебі нысан құрылысы Конгресс тарапынан мақұлданбаған және экологиялық сараптамадан өтпеген. Олар сондай-ақ турнир коммерциялық сипатта және Ақ үй аумағында өткізілгеніне қарамастан, ресми үкіметтік іс-шара емес деп мәлімдейді.
Сот ісінде бұл іс-шара UFC-дің бас компаниясына инвестиция салған АҚШ президентіне, UFC бас директоры Дана Уайтқа, сондай-ақ компанияның хабар тарату серіктесі, CBS News-тің бас компаниясы Paramount SkyDance және оның жарнама берушілеріне қаржылық пайда әкелетіні айтылған.
Бұған дейін Трамп 14 маусымда Ақ үй аумағында тарихи UFC турнирі өтетінін жариялаған болатын.
Ақ үйдің алдында UFC турнирі аренасының құрылысы басталып та кетті.