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    «Ақ жол» демократиялық партиясының сайлауалды Съезі Астанада өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — 5 шілдеде «Ақ жол» демократиялық партиясының сайлауалды Съезі өтеді. Бұл туралы партияның баспасөз қызметі мәлім етті.

    «Ақ жол» демократиялық партиясы
    Фото: «Ақ жол» демократиялық партиясы

    Съезге өңірлік партия конференцияларында өкілдік ету нормаларына сәйкес сайланған 200-ден астам делегат қатысады.

    Съезд барысында делегаттар келесі мәселелерді қарастырады:

    1. «Ақ жол» демпартиясының Құрылтай депутаттарын сайлауға қатысуы туралы;

    2. Партияның саяси бағдарламасын бекіту;

    3. Құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін бекіту;

    4. Ұйымдастыру мәселелері.

    Айта кетейік, Дания Еспаева «Ақ жол» партиясының төрағасы болып сайланды.

    Саяси партиялар Партиялар
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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