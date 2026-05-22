Ақау шыққандықтан Илон Масктың зымыраны ұшпай қалды
АСТАНА. KAZINFORM –Техастағы Starbase ғарыш айлағынан бейсенбі, 21 мамырда өтуі тиіс болған ұшырылымға дейінгі 90-минуттық кері санақ бірнеше рет тоқтатылды, деп хабарлайды BBC.
Ақыры оны 24 сағатқа кейінге қалдыру туралы шешім қабылданды, деп хабарлады SpaceX компаниясы.
Starship-тің 12-ші ұшырылымы болатын ол жалпы алғанда бұрынғы ұшуларға ұқсас — бұл Super Heavy зымыран тасығышының және Ship-тің жоғарғы сатысының мұхитқа бақыланатын қонуымен аяқталатын суборбитальды ұшырылым. Алайда пайдаланылып жатқан аппарат айтарлықтай өзгертілген, SpaceX оған үлкен үміт артып отыр.
Биіктігі 124 метр V3 зымыраны Starship-тің бұрын-соңды жасалған ең үлкен және ең қуатты бұрынғы нұсқаларына қарағанда үлкенірек әрі қуатты, сондай-ақ бірқатар басқа да маңызды жетілдірумен ерекшеленеді.
Біріншіден, ол V3 Raptor жаңа қозғалтқышымен жабдықталған — Super Heavy қозғалтқышында 33 және Ship-та 6 — бұл алдыңғы нұсқаларына қарағанда көбірек тарту күшін және әлдеқайда жетілдірілген конструкцияны қамтамасыз етеді.
Бұдан басқа, V3 Super Heavy қозғалтқышында қазір төрт емес, тек үш торлы тұрақтандырғыш бар (олар оны қалпына келу және қайта пайдалану үшін Жерге оралуға көмектеседі). Ал Super Heavy және Ship-ті жалғайтын құрылым енді күшейткішке бекітілген — бұрын ол ұшу кезінде ажыраса, енді оны қайта пайдалану мүмкіндігі бар.
Ship-ті орналастыру механизмі де жаңартылды, бұл пайдалы жүктемені жылдамырақ шығаруға мүмкіндік береді. Ұшу кезінде Ship 20 спутник макетін, сондай-ақ екі нақты Starlink спутнигін орналастырады. Бұл алдыңғы нұсқаларан екі есе көп.
Егер бәрі жоспар бойынша өтсе, аппарат НАСА-ның ұшырылуы 2028 жылдың соңына жоспарланған «Артемида-4» миссиясы кезінде ғарышкерлерді Ай бетіне жеткізеді.
Илон Маск осыған дейін ғарышты игеру үшін тарихтағы ең ірі чип зауытын салмақ екенін жазған болатынбыз.
Ақпан айында Илон Маск өзінің SpaceX компаниясы енді басымдықтарын «Айда өзін-өзі дамытатын қала» салуға қайта бағдарлағанын жариялады. Оның сөзінше, бұны он жылдан аз уақыт ішінде жүзеге асыруға болады, ал Марстағы осындай жоспар 20 жылдан астам уақытты алады.