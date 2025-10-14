KZ
    «Ақылдың мүмкіндігі шексіз»: Астанада әлемдік бестселлер таныстырылады

    АСТАНА. KAZINFORM — Елордада әлемдік бестселлер — «Ақылдың мүмкіндігі шексіз» атты кітаптың таныстырылымы өтеді.

    кітап
    istockphoto.com

    — Астанада тұңғыш рет қазақ тілінде әлемдік сенсация — доктор Джо Диспензаның «Ақылдың мүмкіндігі шексіз» атты бестселлер кітабының таныстырылымы өтеді. Бұл жай ғана бір кітаптың жарыққа шығуы емес. Бұл — миллиондаған адамның ойлау жүйесін, денсаулығын, өмір сапасын өзгерткен ғаламдық идеялардың бұдан былай әрбір қазақстандыққа да ана тілінде қолжетімді болғандығының белгісі, — деп хабарлайды ұйымдастырушылар.

    кітаптың таныстырылымы
    Фото: Kazinform

    Доктор Джо Диспенза — әлемдегі ең көп оқылатын авторлардың бірі, нейроғылым мен тұлғалық трансформация саласының маманы.

    Кітаптың тұсаукесері бүгін сағат 19:00–де Астана қаласындағы KeruenCity сауда орталығындағы Meloman/Marwin дүкенінде өтеді. Іс-шара аясында доктор Джо Диспензаның виртуалды қатысуымен интерактивті ретрит ұйымдастырылады.

