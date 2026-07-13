KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Ақылы жолдардағы абонементтің бағасы және оны алу жолдары қандай

    АСТАНА. KAZINFORM –  Ол үшін көлік ақылы жолдар учаскесіне іргелес аудандарда тіркелу қажет (көлік құралының тіркелген жері ҚР ІІМ деректер қорынан алынады) және жол ақысы үшін қарызы болмауы тиіс. 

    ақылы жол
    Фото: ҚазАвтоЖол

    Абонементті алу үшін онлайн, клиенттермен жұмыс істеу орталығына немесе ақы төлеу пунктіне барып өтінім беруге болады.

    Абонементтердің құны:

    1. Бір айлық абонемент (күнтізбелік 30 күн):

    – жеңіл көліктерге қарастырылмаған;

    – 16 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға дейінгі жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 2 АЕК (8 650 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 1 АЕК (4 325 теңге);

    – 32 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 5,5 тоннаға дейінгі жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 4 АЕК (17 300 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 2 АЕК (8 650 теңге);

    – 32 орыннан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі автопоездар үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 6 АЕК (25 950 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 3 АЕК (12 975 теңге);

    – жүк көтергіштігі 10 тоннадан асатын, бірақ 15 тоннадан аспайтын жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 8 АЕК (34 600 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 4 АЕК (17 300 теңге);

    – жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын жүк автомобильдері, оның ішінде тіркемелері бар жүк автомобильдері мен ершікті тартқыштар үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 10 АЕК (43 250 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 5 АЕК (21 625 теңге).

    2. Бір жылдық абонемент (күнтізбелік 365 күн):

    – жеңіл көліктер үшін – 1 АЕК (4 325 теңге);

    – 16 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 2,5 тоннаға дейінгі жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 20 АЕК (86 500 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 12 АЕК (51 900 теңге);

    – 32 орынға дейінгі автобустар және жүк көтергіштігі 5,5 тоннаға дейінгі жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 40 АЕК (173 000 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 24 АЕК (103 800 теңге);

    – 32 орыннан асатын автобустар және жүк көтергіштігі 10 тоннаға дейінгі автопоездар үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 60 АЕК (259 500 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 36 АЕК (155 700 теңге);

    – жүк көтергіштігі 10 тоннадан асатын, бірақ 15 тоннадан аспайтын жүк автомобильдері үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 80 АЕК (346 000 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 48 АЕК (207 600 теңге);

    – жүк көтергіштігі 15 тоннадан асатын жүк автомобильдері, оның ішінде тіркемелері бар жүк автомобильдері мен ершікті тартқыштар үшін – I санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 100 АЕК (432 500 теңге), II және III санаттағы автомобиль жолдары бойынша – 60 АЕК (259 500 теңге).

    Абонементті рәсімдеу жолдары:

    1. 1403 байланыс орталығы арқылы
    - таңдаған абонементтің құнына сәйкес көлік құралының нөміріне қаражат салып, қызметті қосу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласу керек.

    2. Кaztoll.kz сайты арқылы
    - Кaztoll.kz сайтына тіркелу;
    - Көлік құралыңыз туралы деректерді толтыру;
    - «Абонементті рәсімдеу» бөліміне өтіп, өзіңізге қажетті абонементтің түрін таңдау (айлық, жылдық).

    3. Ақы төлеу пункттері (АТП) немесе клиенттермен жұмыс істеу орталықтары арқылы (КЖО)
    - АТП немесе КЖО операторларына хабарласу
    - Абонементті өзіңізге ыңғайлы әдіспен төлеу (карта, ақшалай немесе интернет-банкинг арқылы).

    Айта кетелік Қазақстандағы жол апаттарының 91%-ы жүргізушілердің кінәсінен болатыны туралы жазған едік

    Ақылы жол ҚазАвтоЖол Автобус Баға АЕК Көлік Жүк тасымалы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар