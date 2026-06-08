Ақмарал Ерекешева Испаниядағы клубтық чемпионатта екі жүлде қанжығалады
АСТАНА.KAZINFORM — Астаналық гимнаст Ақмарал Ерекешева Испаниядағы клубтық чемпионатта екі қола медаль жеңіп алды. Бұл туралы Астана қаласының әкімдігі мәлім етті.
Испанияның Овьедо қаласында көркем гимнастикадан ұлттық клубтық жарыстардың ірі кезеңі — клубтық лиганың II фазасы (Liga Iberdrola), сондай-ақ мектеп оқушылары арасындағы Испания чемпионаты (CESA) аяқталды.
Ауқымды жарыстар Palacio de los Deportes аренасында өтті. Турнирге 14 елден келген мықты спортшылар, оның ішінде халықаралық гимнастшылар қатысты.
Қазақстанның намысын халықаралық аренада елордалық спортшы Ақмарал Ерекешева лайықты түрде қорғап, лента және шығыршық жаттығуларында екі қола медаль жеңіп алды.
Спортшының жетістігіне жаттықтырушы Меруерт Балғынбаева мен хореограф Саая Айдыс та өз үлесін қосты.
Бұған дейін Қазақстан құрамасы көркем гимнастикадан Азия чемпионатында 9 медаль жеңіп алғанын жаздық.