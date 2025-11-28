Әкімдердің өкілеттігімен қатар жауапкершілігі де күшеюі керек - Президент
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы әкімдердің сайлаушылар алдындағы жауапкершілігін күшейту қажеттігін айтты.
«Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Заңда әкімнің сайлаушылар алдындағы жауапкершілігін нақтылайтын норма жоқ. Бұл — дұрыс емес.
Әкімдер тұрғындарға сайлау алдындағы бағдарламасының орындалуы туралы жиі есеп беріп тұруға тиіс. Мұны заңмен бекіту керек.
Уәдесін орындамайтын, міндетін дұрыс атқармайтын ауыл басшысын қызметінен босату тетіктері қарастырылуы қажет. Ондай әкімдер халықтың талабымен немесе саяси партиялардың ұсынысымен жұмыстан шығарылуға тиіс», — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Оның пайымынша, сонда әкім болуға үміткерлер де елге экономикалық негізі жоқ құрғақ уәде бере алмайды.
«Мұндай жалаң сөздер, яғни популистік әрекеттер халықтың ауыл әкімдеріне, тіпті тұтас сайлау институтына деген сенімін азайтуы мүмкін.
Үкімет әкімдердің сайлау алдындағы бағдарламасының экономикалық бөлігіне қойылатын талаптарды айқындауы керек. Сапалы дайындалған бағдарламаны аймақтың даму жоспарымен үйлестіруге болады. Жалпы, осындай шаралар әкімдердің есептілігін күшейтеді. Сондай-ақ өз үміткерлерін ұсынған партиялардың жауапкершілігін арттырады», — деді Президент.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы ауыл әкімдерінің өкілеттігін нақтылау жөнінде тапсырма берді.