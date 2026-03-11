    01:50, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақмола облысында 46 адам қар құрсауында қалып қойған

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысында ТЖМ құтқарушылары қар құрсауынан 46 адамды эвакуациялады, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Ақмола облысында қолайсыз ауа райы сақталып тұр. Өңірдің бірнеше ауданында ТЖД қызметкерлері апаттық-құтқару және іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізді.

    Қорғалжын ауданы Үшсарт ауылынан 6 шақырым жерде қар құрсауында қалған автокөліктерден құтқарушылар 6 адамды эвакуациялады. Эвакуацияланғандар жылыту пунктіне орналастырылды. 

    Аршалы ауданының құтқарушыларына эвакуация жұмыстарын екі рет жүргізуге тура келді. Бірінші жағдайда көмек мектеп автобусындағы жолаушыларға қажет болды.

    — Қар құрсауында қалған автобуста 13 адам, оның ішінде 6 бала болған. Барлығы Бірсуат ауылындағы тұрғылықты жерлеріне жеткізілді. Екінші жағдайда құтқарушылар Ижевское ауылының маңында қар құрсауында қалған жерден 11 адамды, оның ішінде 3 баланы эвакуациялады. Барлығы жылыту пунктіне орналастырылды, — делінген хабарламада.

    Целиноград ауданының құтқарушылары да екі рет шақыртуға шықты. Қар құрсауынан 8 адам, оның ішінде 1 бала эвакуацияланды.

    Ерейментау ауданында мал іздеуге шыққан ер адам жоғалып кеткен. Іздестіру-құтқару жұмыстарына бара жатқан құтқарушылар жолда қар құрсауында қалған автокөліктен 7 адамды эвакуациялады. Көп ұзамай жоғалған ер адам табылып, тұрғылықты жеріне жеткізілді. Эвакуацияланған азаматтар да жылыту пунктіне жеткізілді.

    Бұған дейін СҚО-да қар құрсауында қалған балықшы аман-есен құтқарылғанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
