Ақмола облысында адам өлтіру, ұрлық дерегі бойынша іздеуде жүргендер ұсталды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Кісі өлтіру, қарақшылық, есірткі айналымы және ұрлық деректері бойынша күдікке ілінгендер ұсталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Ақмола облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, өңірде халықаралық және мемлекетаралық іздеуде жүрген тұлғалардың, сондай-ақ хабар-ошарсыз кеткен азаматтардың орналасқан жерін анықтауға бағытталған «Іздеу» жедел-алдын алу іс-шарасы өткізілді.
– Жедел-алдын алу іс-шарасы барысында ақмолалық полицейлер 18 адамның қайда жүргенін анықтады. Олардың үшеуі – хабар-ошарсыз кеткендер, сондай-ақ қылмыстық істер бойынша іздеуде жүргендер. Ұсталғандардың арасында кісі өлтіру, қарақшылық, есірткі құралдарының заңсыз айналымы және ұрлық жасады деген күдікке ілінгендер бар, – деп хабарлады ведомстводан.
Анықталған азаматтардың бір бөлігі жақын мемлекеттерде іздеуде болған және Интерполдың халықаралық базасына енгізілген.
Полицияның мәліметінше, барлық анықталған тұлғалар тиісті аумақтық бөлімшелерге жеткізілген.
Еске сала кетейік, Батыс Қазақстан облысында екі күн ішінде бұрын іздеуде болған 13 күдікті ұсталды.