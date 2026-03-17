KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:03, 17 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақмола облысында әкесі мен баласы есірткі зертханасын ұйымдастырған

    АСТАНА. KAZINFORM –  Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің қызметкерлері Ақмола облысында ірі есірткі зертхасын жойды. Бұл туралы ІІМ баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: ІІМ

    54 жастағы ер адам мен оның 26 жастағы ұлы ұсталды.

    Әкесі ұлын заңсыз бизнеске тартып, синтетикалық есірткі өндіруді үйреткен.

    Арнайы операция барысында: — 200 келі мефедрон; 2 тоннадан астам прекурсор; химиялық реактор; түрлі жабдықтар тәркіленді.

    — Тәркіленген есірткі 600 жүз мың бір реттік дозаға тең. Қара нарықтағы құны 5 млрд теңге немесе 10 млн АҚШ долларынан астам. Бұл есірткі заңсыз айналымға түссе, мыңдаған адамның тағдырына балта шабушы еді, — деді ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы Данияр Мейірхан.

    Прекурсор басқа өңірлерге де жеткізілмек болған.

    Айта кетелік Павлодар облысында заңсыз айналымнан аса ірі мөлшерде есірткі заты тәркіленген еді.

    Тегтер:
    Есірткімен күрес Қылмыс ҚР ІІМ Ақмола облысы
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар