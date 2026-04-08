Ақмола облысында ауаны ластайтын көліктерге бақылау күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Өңірлерде көлік құралдарының шығарындылары стандарттарының сақталуын бақылауға бағытталған бірқатар «Таза ауа» жедел-алдын алу шаралары басталды, деп хабарлайды Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің баспасөз қызметі.
2026 жылдың 2-6 сәуірі аралығында Ақмола облысының экология департаменті Көкшетау қалалық полиция бөлімімен бірлесіп «Таза ауа» рейдін өткізді. Іс-шараның негізгі мақсаты көлік құралдарының шығарындылары стандарттарының сақталуын бақылау болды.
— Рейд барысында қоғамдық автобустар мен жүк көліктерін қоса алғанда, 43 көлікке аспаптық өлшеулер жүргізілді. Тексерулер алты көліктің түтін шығарындылары стандарттарынан асып кеткенін анықтады. Осы бұзушылықтар үшін көлік иелері Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 334-бабы бойынша әкімшілік жазаға тартылды, — делінген хабарламада.
Мұндай іс-шараларды үнемі өткізу ауаның ластануын азайтуға және қоршаған орта талаптарына жауапкершілікпен қарауды қалыптастыруға көмектеседі.
Бұдан бұрын Өскеменде ауадағы зиянды заттар шығарындысы рұқсат етілген шектен асып кеткенін жазғанбыз.