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    Ақмола облысында демалыс күндері су айдындарында 5 адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысының құтқарушылары дабыл қағып отыр. Өткен демалыс күндері өңірдің су айдындарында адам өліміне әкелген 5 оқиға тіркелді.

    Суға кетті
    Фото: ТЖМ

    Оның бірі — суға бату фактісі, қалған төртеуі — жазатайым оқиғалар. Өкінішке қарай, қаза тапқандардың үшеуі — балалар.

    Қайғылы оқиғалар Көкшетау қаласында, сондай-ақ Аршалы, Целиноград және Астрахан аудандарындағы шомылуға тыйым салынған орындарда болды.

    Шомылу маусымы басталғалы бері облыс бойынша су айдындарында 15 адам көз жұмды. Қайғылы жағдайлардың негізгі себептері — мас күйінде суға түсу және өз мүмкіндігін дұрыс бағаламау.

    — Ақмола облысы ТЖД тұрғындарды судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға, балаларды қараусыз қалдырмауға және тек рұқсат етілген жағажайларда ғана шомылуға шақырады, — делінген хабарламада.

    Айта кетелік Шығыс Қазақстанда шомылу маусымы басталғалы үш адам суға батып кетті.

     

    Суға кетті суға шомылу Ақмола облысы Қауіпсіздік
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар