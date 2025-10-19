KZ
    18:53, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігіне бақылау күшейтілді

    КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Көкшетауда полиция қызметкерлері ойын-сауық орындары мен жолдардағы тәртіпті қадағалау шараларын күшейтті. 

    Ақмола облысында қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігіне бақылау күшейтілді
    Фото: ІІМ

    Polisia.kz порталының мәліметінше, бұл жұмыстар полиция департаменті басшылығының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып жатыр. 

    — Арнайы профилактикалық рейдтер барысында тәртіп сақшылары қоғамдық орындардағы қауіпсіздік талаптарының сақталуын, сондай-ақ жүргізушілердің жол ережелерін орындауын бақылауға алды, - делінген хабарламада. 

    Полиция азаматтарды Заң мен тәртіпті қатаң сақтауға шақырады.

