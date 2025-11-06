KZ
    09:14, 06 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында көлік жылдамдығына уақытша шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Ақмола облысында көлік жылдамдығына уақытша шектеу енгізілгенін хабарлады.

    Көктайғаққа байланысты Павлодар-Астана автобанында жол қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Павлодар облысының тұрғындарынан

    - 2025 жылғы 6 қараша сағат 00:30-дан бастап Ақмола облысында ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана – Көкшетау (айналма жол) – Петропавл – РФ шекарасы (Жаңа Жол өткізу пункті)» автожолының 19-231 шақырым аралығында көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жылдамдығы 110 км/сағ-тан 80 км/сағ-қа дейін төмендетілді, - деп жазылған ведомство хабарламасында.

    Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатындағы бұл шектеу ауа райы тұрақтанған соң, 2025 жылғы 6 қараша күні сағат 15:00-де қайта алынып тасталмақ.

    Айта кетейік, Алтынемел асуында жол ашылды.

