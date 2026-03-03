Ақмола облысында трансформаторлық подстанцияның бұрынғы иесіне қатысты тергеу басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Целиноград ауданы прокуратурасы көмегімен әлеуметтік шиеленіс ошағы жойылды.
Прокуратура азаматтарды «Естуші мемлекет» концепциясы аясында қабылдау нәтижесінде Коянды ауылы тұрғындарының 92-нөмірлі толық трансформаторлық подстанцияның (ТТП) бұрынғы иесінің әрекеттері жөнінде шағымы бойынша кешенді шаралар қабылдады.
Анықталғандай, ТТП-ның бұрынғы иесі 2020 жылдан 2023 жылға дейін «Ақмола тарату электр желі компаниясы» АҚ-на 6 353 000 теңге көлемінде қарыз жасаған.
Аталған факті бойынша ұрлық жасау ниетінсіз мүліктік зиян келтіргені ушін алдын ала тергеу басталды.
Ақмола облысының прокуратурасы мәліметінше, қазіргі уақытта ТТП-ның бұрынғы иесіне қатысты қылмыстық іс қаралу үшін сотқа жіберілді.
Айта кетейік, ШҚО әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омарға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр.