KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:17, 03 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақмола облысында трансформаторлық подстанцияның бұрынғы иесіне қатысты тергеу басталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Целиноград ауданы прокуратурасы көмегімен әлеуметтік шиеленіс ошағы жойылды.

    тергеу
    Фото: Kazinform

    Прокуратура азаматтарды «Естуші мемлекет» концепциясы аясында қабылдау нәтижесінде Коянды ауылы тұрғындарының 92-нөмірлі толық трансформаторлық подстанцияның (ТТП) бұрынғы иесінің әрекеттері жөнінде шағымы бойынша кешенді шаралар қабылдады.

    Анықталғандай, ТТП-ның бұрынғы иесі 2020 жылдан 2023 жылға дейін «Ақмола тарату электр желі компаниясы» АҚ-на 6 353 000 теңге көлемінде қарыз жасаған.

    Аталған факті бойынша ұрлық жасау ниетінсіз мүліктік зиян келтіргені ушін алдын ала тергеу басталды.

    Ақмола облысының прокуратурасы мәліметінше, қазіргі уақытта ТТП-ның бұрынғы иесіне қатысты қылмыстық іс қаралу үшін сотқа жіберілді.

    Айта кетейік, ШҚО әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омарға қатысты тергеу жүргізіліп жатыр.

     

    Тегтер:
    Сот Прокуратура Ақмола облысы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум