    22:36, 23 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында тұрғынның бір қора малын ұрлаған күдікті қолға түсті

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысы Ерейментау ауданының бір ауылында белгісіз адамдар 24 құлынды ұрлап кеткен, деп хабарлайды Polisia.kz.

    ы
    Фото: Polisia.kz

    Өтініш берушінің айтуынша, мал жайылымда болғандықтан, олардың жоғалғанын бірнеше күннен кейін ғана байқаған.

    Құлындардың жоғалғанын түсінген ауыл тұрғыны дереу полицияға хабарлады.

    Құқық қорғау органдары қылмыстық іс тіркеп, жедел-іздестіру шараларын жүргізді. Ықтимал куәгерлерден жауап алынып, жақын маңдағы жайылымдар, фермерлік қожалықтар мен малды өткізу орындары тексерілді, сондай-ақ ет сатып алушының жеке басы анықталды.

    — Іздестіру барысында 49 жастағы күдікті ұсталып, тергеу әрекеттерін жүргізу үшін полиция бөліміне жеткізілді. Қазір оқиғаның барлық мән-жайлары анықталып, күдіктінің басқа ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр. Ұрланған малдың бір бөлігі табылып, заңды иесіне қайтарылды. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасады, — делінген хабарламада.

    Құқық қорғау органдары тұрғындарға малын мұқият бақылауда ұстауды және жоғалған жағдайда дереу полицияға хабарлауды ескертеді.

    Бұдан бұрын Жетісуда мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ құрықталғанын жазғанбыз.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
