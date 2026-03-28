Ақмола облысында жалған құжат жасамақ болған күдікті ұсталды
АСТАНА.KAZINFORM — Ақмола облысында мерзімді әскери қызметтен жалтаруға көмектесуге уәде еткен медицина қызметкеріне қатысты үш бірдей қылмыстық іс тергеліп жатыр, деп хабарлайды Рolisia.kz.
17 наурызда облыстың аудандарының бірінің полиция бөліміне азаматтардан қатарынан үш арыз түскен. Олардың айтуынша, өткен жылдың соңында өзін медициналық қызметкер ретінде таныстырған белгісіз азамат әскерге шақырудан босату үшін «қажетті» диагноз қойып беруге уәде еткен.
Күдікті өз «қызметі» үшін жәбірленушілерден жалпы сомасы 1 млн 200 мың теңгеден астам қаражат алған. Алайда ақша берілгеннен кейін азаматтар уәде етілген медициналық құжаттарды да, қаражатты да ала алмаған. Осыдан кейін олар құқық қорғау органдарына жүгінген.
Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктінің жеке басын анықтады. Ол жергілікті медициналық пункттердің бірінде жұмыс істейтіні белгілі болды. Қазіргі уақытта аталған үш дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп, оның басқа да ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.
Сонымен қатар тергеу барысында арызданушылардың әрекеттеріне де құқықтық баға берілетін болады. Себебі әскери қызметтен заңсыз жалтару әрекеті де заң алдында жауапкершілікке әкелуі мүмкін.
— Құқық қорғау органдары азаматтарға ақшалай сыйақы үшін әскери қызметке қатысты кез келген «мәселені шешу» ұсыныстары заңсыз екенін ескертеді. Көп жағдайда мұндай уәделердің артында алаяқтық схемалар жасырылады. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттерге қатысу, тіпті «клиент» ретінде де, әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке соқтыратынын есте ұстау маңызды. Полиция азаматтарды қырағы болуға және осындай фактілер туралы дереу құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырады, — делінген ақпаратта.
Еске салайық, осыған дейін Ақмола облысында 80 адамды «шетелде жұмысқа орналастырамын» деп алдаған күдікті қамауға алынғаны туралы жаздық.