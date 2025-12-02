01:41, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Ақмола облысында жаяу жүргіншілер өткелінде оқушыларды көлік қағып кетті
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Ақмола облысында жаяу жүргіншілер өткелінде екі оқушыны көлік қағып кетті.
Жарақат алған 5 және 15 жастағы екі қыз ауруханаға жатқызылды. Оқиға Ақмола облысының Целиноград ауданында болған.
Облыстық Полиция департаменті мәліметінше, 1 желтоқсанда жүргізуші «Ниссан Премьера» автокөлігімен Қоянды кентінде жүріп келе жатып, жаяу жүргіншілер жолымен өтіп бара жатқан 2 кәмелетке толмаған баланы соғып кеткен.
– Зардап шеккендер ауруханаға жатқызылды. Аталған факт бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлады полициядан.
Айта кетейік, Алматыда жаяу жүргіншілер жиі зардап шегетін көше қиылыстары белгілі болды.
