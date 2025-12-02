KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:41, 02 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақмола облысында жаяу жүргіншілер өткелінде оқушыларды көлік қағып кетті

    КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Ақмола облысында жаяу жүргіншілер өткелінде екі оқушыны көлік қағып кетті.

    жедел жәрдем
    Фото: Kazinform

    Жарақат алған 5 және 15 жастағы екі қыз ауруханаға жатқызылды. Оқиға Ақмола облысының Целиноград ауданында болған.

    Облыстық Полиция департаменті мәліметінше, 1 желтоқсанда жүргізуші «Ниссан Премьера» автокөлігімен Қоянды кентінде жүріп келе жатып, жаяу жүргіншілер жолымен өтіп бара жатқан 2 кәмелетке толмаған баланы соғып кеткен.

    – Зардап шеккендер ауруханаға жатқызылды. Аталған факт бойынша полиция тергеу жүргізіп жатыр, - деп хабарлады полициядан.

    Айта кетейік, Алматыда жаяу жүргіншілер жиі зардап шегетін көше қиылыстары белгілі болды.

    Ақмола облысында Mercedes жүргізушісі төрт жаяу жүргіншіні қағып кетті.

    Тегтер:
    Оқушы Жол-көлік оқиғасы Ақмола облысы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар