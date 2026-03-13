06:35, 13 Наурыз 2026 | GMT +5
Ақмола облысында жол ашылды — ҚазАвтоЖол
АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Ақмола облысында көлік қозғалысы жанданғанын хабарлады.
— 2026 жылғы 13 наурыз сағат 07:00–де республикалық маңызы бар «Астана — Қорғалжын (Қорғалжын қорығына кіреберіс жолымен)» автожолының 19-180 шақырым аралығында (Астана қаласы — Қаражар ауылы) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.
Тәулік бойы қосымша ақпарат алу үшін 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.
Айта кетейік, Шығыс Қазақстан облысында бір тәулікке көлік қозғалысына шектеу қойылды.