    09:56, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақмола облысында жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол Ақмола облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    2026 жылғы 10 наурыз сағат 09:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.

    - «Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Қостанай – РФ шекарасы» автожолының 16-135 шақырым аралығы (Астана қаласы – Астараханка ауылы);

    - «Астана – Қорғалжын (Қорғалжын қорығына кіреберіс жолымен)» автожолының 19-180 шақырым аралығы (Астана қаласы – Қаражар ауылы).

    Жолды 2026 жылғы 10 наурыз сағат 12:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін 10 наурызда республика жолдарындағы ахуал қандай екенін жазған болатынбыз.

     

    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
