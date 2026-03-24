Ақмола облысындағы шахтадан жұмысшының денесі табылды
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Ақмола облысындағы Ақсу кенішінің учаскесінде жұмысшы өлі күйінде табылды. Оқиға бойынша суицид фактісімен қылмыстық іс қозғалды.
Ақмола облысы бойынша еңбек инспекциясы департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 24 наурыз күні ведомствоға «АК Алтыналмас» АҚ заңгерінен Ақсу кенішінің учаскесінде болған жазатайым оқиға туралы хабарлама түскен.
Ведомствоның хабарлауынша, аталған оқиға бойынша Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті арнайы тергеу жүргізеді.
Ал облыстық полиция департаменті бұл дерек бойынша суицид фактісімен қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
«Суицид фактісі бойынша қылмыстық іс тіркелді. Оқиғаның себептері мен мән-жайы анықталып жатыр», – деп хабарлады Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Бұл – өңірдегі шахталарда тіркелген соңғы уақыттағы үшінші қайғылы жағдай. Бұған дейін Ақмола облысындағы шахтада заңсыз алтын іздеушілер опырылып қалған кен астында қалып, бір адам қаза тауып, екеуі ауруханаға жеткізілген болатын.
Сондай-ақ бұған дейін Бестөбе кентіндегі кеніш шахтасында белгісіз ер адамның мәйіті табылып, полиция оның жеке басын анықтаған еді.