Ақмола орман шаруашылығының бригадирі өмірінің 31 жылын табиғатты қорғауға арнаған
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM — Орман шаруашылығы қызметкерлері күні және «Жұмысшы мамандықтар жылы» аясында «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің баспасөз қызметі өмірінің 31 жылын табиғатқа қызмет етуге арнаған Бармашин орман шаруашылығы учаскесінің орман шаруашылығы шебері Есімтай Құрманқұловпен сұхбат құрды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Бурабай тек ұлттық саябақ емес, бұл — тірі ағза. Онда әрбір ағаштың, бұлақтың және жануардың өз рөлі бар. Бірақ бұл ағзаның өмір сүруі, тыныс алуы және табиғи сұлулығын, келбетін болашақ ұрпаққа қалдыруы үшін онымен үндесе, селбесе өмір сүретін адамдар қажет. Сондай жандардың бірі — «Бурабай» мемлекеттік ұлттық паркінің Бармашин орман шаруашылығы мекемесінің орман шаруашылығы шебері — Есімтай Құрманқұлов.
Бүгінгі кейіпкеріміздің орман шаруашылығында 31 жылдық тәжірибесі бар.
— Мен орманның жанында туып өстім. Бала кезімнен барлық уақытым сол жақта өтті. Содан да шығар, табиғатты бақылауды ұнататынмын. Әсіресе ағаштардың қалай өсетінін, жануарлардың өзін қалай ұстайтынын, ормандағы барлық нәрсенің өз заңдары бойынша қалай әрекет ететінін көру маған ерекше демалыс сыйлайды. Әскерден кейін мен орман шаруашылығы колледжіне оқуға түстім және бар ынта-жігерімді, күш-қуатымды, махаббатымды осы салаға арнауды жөн деп шештім, - дейді Есімтай.
Ол сондай-ақ «Бурабай» мемлекеттік ұлттық табиғи паркін сақтаудың маңыздылығына тоқталды.
— Бурабай — сұлулық мекені. Мен күн сайын табиғаттың осы бір ерекше бұрышын болашақ ұрпақ үшін сақтаудағы біздің жұмысымыздың қаншалықты маңызды екенін көремін, - дейді орманшы.
Кейіпкеріміздің айтуынша, орман шаруашылығы бригадирінің жұмыс күні таң ата басталады. Оларға патрульдеу, орман денсаулығын тексеру, өрт қауіпсіздігін бақылау, туристік маусымда қоқыс шығару, қыста жабайы жануарларды азықтандыру кіреді.
— Орманда өткен әр күн бір-біріне ұқсамайды. Әр күн жаңа тапсырмаларды орындаймыз. Жазда туристер көп келетін кезде қоқыстарды тазалап, өрттің алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Ал қыста жабайы жануарларға жем береміз, - деп сөзін жалғастырды орман сақшысы.
Есімтай орманшы мұқият әрі жауапты және физикалық төзімді болуы керек деп санайды.
— Табиғатты сүйіп қана қоймай, оны қорғауды да білу керек. Орман немқұрайдылықты кешірмейді. Нағыз орманшы қауіпті алдын ала болжап, шұғыл әрекет ете білуі керек, - дейді ол.
Бірнеше жыл бұрын «Бурабай» мемлекеттік табиғи саябағының қызметкерлері таудан түтін шыққанын анықтаған. Уақтылы әрекет ету ірі өрттің алдын алды. Бригадирдің айтуынша, олар орманды ғана емес, тұтас экожүйені сақтап қалған.
— Біз атақ-даңқ үшін жұмыс істеп жатқан жоқпыз. Бірақ таза соқпақпен жүріп, жас ағаштарды, қайтып келе жатқан жануарларды көргенде, бойымызды мақтаныш сезімі кернейді. Бұл — біздің жұмысымыздың жемісі. Ең бастысы, адамдар мен табиғат арасындағы тепе-теңдікті сақтауымыз керек. Біз тек орманды қорғап қана қоймаймыз, оның өмір сүруіне және гүлденуіне көмектесеміз, сондай-ақ адамдарға оны қорғауды үлгі етіп, үйретеміз, - дейді Есімтай Құрманқұлов.
