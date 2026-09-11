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    Ақмолада 5,8 млрд теңгелік агрожобаның жер мәселесі шешілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Степногорда ірі инвестициялық жобаның іске асуына кедергі жойылды.

    Ақмолада 5,8 млрд теңгелік агрожобаның жер мәселесі шешілді
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Ақмола облысының прокуратурасы Степногор қаласында агроөнеркәсіп саласында құны 5,8 млрд теңгені құрайтын инвестициялық жобаны іске асырып жатқан «BRESK» ЖШС-ның құқықтарын қорғау бойынша шаралар қабылдады.

    Жер пайдалану мерзімін ұзарту мәселесінің шешілмеуі жобаны одан әрі қаржыландыруға және іске асыруға кедергі келтірген.

    — Прокуратураның араласуы нәтижесінде жер пайдалану құқығының мерзімін жаңа мерзімге ұзарту қамтамасыз етілді. Қабылданған шешім әкімшілік кедергіні жойып, қаржыландыру тартуға және инвестициялық жобаны одан әрі іске асыруға қажетті жағдай жасады, — делінген ведомство хабарламасында.

    Бұған дейін Қарағандыда инвесторларға негізсіз қаржылық санкциялар қолданылғанын жазғанбыз.

    Прокуратура Ақмола облысы Агроөнеркәсіп Инвестор Инвестициялар
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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