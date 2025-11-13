Ақмолада тасқынға қарсы шараларға арналған қаржыны жымқырғандар үкімі өзгеріссіз қалды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысында су тасқынына бөлінген 300 млн теңгені жымқырған шенеуніктер мен кәсіпкерлердің үкімі күшінде қалды, деп хабарлайды облыстық прокуратураның баспасөз қызметі.
Ақмола облыстық сотының апелляциялық алқасы Атбасар ауданындағы су тасқынына қарсы шараларға бөлінген 300 млн теңгеден астам қаражатты жымқырған үш сотталушыға қатысты үкімді өзгеріссіз қалдырды.
Тергеу мәліметінше, 2021 жылы Үкімет резервінен бөлінген бұл қаражат Атбасар ауданында су тасқыны қаупі бар аймақта тұратын 200 отбасыны көшіру үшін екі 100 пәтерлі тұрғын үй салуға арналған.
Сот үкіміне сәйкес:
- А. Серікбаев («Фундаменталь» ЖШС директоры) — ұрлықты ұйымдастырғаны үшін 8 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды, кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығынан айырылды;
- Р. Орлов («Престиж Строй 7» ЖШС директоры) — 7 жыл 6 айға сотталды, мүлкі тәркіленіп, материалдық жауапты қызметтер атқару құқығынан айырылды;
- С. Қаранағаев (Атбасар аудандық құрылыс бөлімінің басшысы) — 7 жыл 6 айға сотталып, мемлекеттік қызметте лауазым атқару құқығынан өмір бойына айырылды.
Айта кетейік, бұл істі Ақмола облысының арнайы прокурорлары тергеген.
Бұдан бұрын өңірлерде су тасқынының алдын алу және халықты қорғау жұмыстары күшейтілгені хабарланды.