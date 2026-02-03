Ақмолалық донордың бүйректері күту парағында тұрған екі пациентке ауыстырылды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақмола облысында Трансплантаттауды және жоғары технологиялық медициналық қызметтерді үйлестіру жөніндегі республикалық орталықтың үйлестіруімен донорлық процесс жүргізілді, деп хабарлайды ДСМ баспасөз қызметі.
Министрліктің мәліметіне сәйкес, мидың ауыр қантамырлары ауруына шалдыққан 1959 жылғы пациент көпбейінді облыстық ауруханаға жатқызылды. Зерттеп-қарау нәтижелері бойынша дәрігерлер үлкен бассүйекішілік қан кетумен асқынған мидың қан тамырлары аневризмасының жарылуы диагнозын қойды. Бірнеше күн бойы медициналық топ қарқынды емдеу мен бақылау жүргізді, бірақ барлық қабылданған шараға қарамастан, пациенттің өмірін сақтап қалу мүмкін болмады. Дәрігерлер консилиумы мидың өлімін растады. Түсіндірме әңгімеден кейін туыстары қайтыс болғаннан кейінгі донорлыққа келісім берді.
— Орталық ұйымдастырған донорлық процесінің шеңберінде екі бүйрегі алынып, «ҰҒОО» ЖШС-на жедел жеткізілді. Транспланттау 1975 және 1994 жылы туған Астана қаласынан күту парағында тұрған екі пациентке ауыстырылды. Денсаулық сақтау министрлігі донордың отбасына басқа пациенттерге өмірлік маңызды медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік беретін шешім қабылдағаны үшін ризашылығын білдіреді, — делінген хабарламада.
Бұл жағдай 2026 жылдың басынан бері үшінші донорлық процесс болды. Бүгінгі таңда Қазақстанда 4,5 мыңнан астам адам ағзаларын трансплантаттау жалғасып келеді.
Осыған дейін Павлодарда донор әйел төрт адамның өмірін ұзартуға себепші болғанын жазғанбыз.