Ақмолалықтарға инватакси неге жетіспейді
КӨКШЕТАУ. KAZINFORM – Ақмола облысында инватакси қызметіне сұраныс жоғары. Алайда мүгедектігі бар адамдарды тасымалдауға арналған арнайы автобустар толық пайдаланылмай отыр, деп хабарлайды Kazinform.
Қазіргі таңда облыста инватакси қызметін Көкшетау мен Петропавлдағы екі компания ғана көрсетеді. Екеуі де аймақта көлік тапшылығы барын мойындайды.
– Бүгінде менде төрт көлік қана бар, қаланың қажеттілігін техникалық тұрғыда толық жаба алмаймын. Әсіресе таңертең жүктеме жоғары. Келісімшарт бойынша оқушылар мен жұмыс істейтіндерге басымдық беріледі. Дәл сол уақытта олар оқуға және жұмысқа барады, – деді «Шанс» мүгедектерді оңалту орталығының жетекшісі Василий Шиманский.
«Strength in Unity» қоғамдық бірлестігінің төрайымы Ләззат Аяпбергенованың айтуынша, облыс орталығына қазіргі бар көлік жеткіліксіз.
– Иә, көлік шынымен жетіспейді. Көкшетау – шағын қала, бірақ бұл қызметке 10 жеткізуші қосылса да, бәрібір аздық етеді. Себебі әркімнің жүру жағдайына қатысты талаптары бар, – деді ол.
Василий Шиманский тапшылықтың негізгі себебін инватакси қызметін пайдалана алатын тізімнің кеңеюімен байланыстырады. Оған енді есту қабілеті нашар адамдар, аутизм спектрі бұзылыстары мен Даун синдромы бар балалар да енгізілген.
– Өте кең тізім жасалды. Ал менің көліктерім негізінен арба пайдаланушыларға бейімделген. Бұл шешімді жеткізушілермен келісусіз қабылдаған Көлік министрлігін диалогқа шақырғымыз келеді, – деді ол.
Айта кетейік, желтоқсаннан бастап инватакси қызметі әлеуметтік қызметтер порталына енгізіледі. Бұл жағдайда конкурстар өткізілмейді, ал қызметті алушылар жеткізушіні өздері таңдайды.
– Мәселе мынада: тізімге енгізілгендердің көбі қаладағы қоғамдық көлікті де пайдалана алады. Қала 80 арнайы автобуспен – пандустары бар төмен еденді көліктермен қамтамасыз еткен. Бірақ бәріне такси үйге келген ыңғайлы. Бұл – екіұшты жағдай. Осылайша біз адамдардың қоғамға бейімделу ынтасын өзіміз төмендетіп отырмыз. Ешбір облыстық бюджет мұндай шығынды көтере алмайды. Тек ауыр топтарға – арба пайдаланушылар, склерозға шалдыққандарға көшу қажет. Қазірдің өзінде таңертеңгі сұранысты жабу үшін 20-30 көлік керек. Сағат 11-ден кейін ағын азаяды. Ал сағат 15:00-де мектептен және жұмыстан қайтар кезде жүктеме қайта күшейеді, – деді Василий Шиманский.
Айта кетейік, Қызылордада инватакси қызметіне қатысты шағым көп.