Әкімшілік реформаға сәйкес жергілікті басқарудың ережелері қайта қаралды
АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа Конституцияның жобасында жергілікті мемлекеттік басқаруға қатысты ережелері қайта қаралды. Бұл туралы Конституциялық реформалар жөніндегі комиссияның отырысында Конституциялық Сот төрағасының орынбасары Бақыт Нұрмұханов мәлім етті.
— Тоғызыншы бөлім «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» мәселелеріне арналады. Құрылтайға көшуге және елімізде жүргізіліп жатқан әкімшілік реформаға сәйкес оның да бірқатар ережесі қайта қаралып, тұжырымдалды, — деді Бақыт Нұрмұханов жаңа Конституцияның жобасын таныстыру кезінде.
Сонымен қатар, Құрылтай төрағасының лауазымына қатысты мәселелер жеке бапта реттелді.