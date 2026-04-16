АҚШ 20 сәуірден бастап баж салығын қайтару жүйесін іске қосады
АСТАНА.KAZINFORM - Сейсенбі күні АҚШ кеден және шекара қызметі сотқа берген өтінішінде CAPE деп аталатын баж салығын қайтару жүйесінің бірінші кезеңін аяқтағанын хабарлады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі.
Трамп әкімшілігі келесі дүйсенбіде АҚШ Жоғарғы Соты ақпан айында заңсыз деп таныған 166 миллиард долларлық баж салығын АҚШ импорттаушыларына қайтару жүйесін іске қосуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды NBC News.
Бірінші кезеңде CAPE жүйесі баж салығын қайтаруды біріктіреді, осылайша импорттаушылар әрбір жеке декларация үшін қайтарым алудың орнына пайызбен бірге бірыңғай электронды төлем алады.
Жоғарғы Сот АҚШ президенті Дональд Трамптың 1977 жылғы Халықаралық төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы заңға сәйкес, ұлттық төтенше жағдайларда қолдануға арналған ауқымды жаһандық тарифтерді енгізу арқылы өз өкілеттігін асыра пайдаланды деп шешті.
Жоғарғы Соттың шешімінен кейін импорттаушылар қайтару жүйесінің дамуын бақылайтын Халықаралық сауда сотына қайтару туралы талап берді.
Сот құжаттарына сәйкес, 330 000-нан астам импорттаушы 53 миллион импорттық тауарларға баж салығын төлеген.
Сейсенбі күні берілген өтінішке сәйкес, 9 сәуірдегі жағдай бойынша шамамен 56 497 импорттаушы сот шешіміне әсер еткен баж салықтары үшін электронды қайтарым алу процесін аяқтады. Қайтарылған қаражаттың жалпы сомасы 127 миллиард долларды құрады.
Трамп Жоғарғы Соттың шешімін айыптап, басқа заң бойынша уақытша жаһандық тариф енгізді, оған да сотта шағым түсірілді.
