Жаңа ұшақтармен қамтамасыз етуде қандай проблема бар
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл елге жолаушылар тасымалына арналған жаңа 9 ұшақ жеткізіледі. Бұл туралы Парламенті Мәжілісі жанындағы Қоғамдық палата отырысында ҚР Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Салтанат Томпиева мәлім етті.
- Жыл сайын елімізде әуе көлігінің паркі толықтырылып жатыр. Биыл жаңа 9 ұшақ жеткізіледі деп жоспарланған. Пандемиядан кейін әлемде жолаушылар саны айтарлықтай өсті. Бұл тұрғыда концерндер жаңа ұшақтарды құрастырып үлгере алмай жатыр, сондай-ақ жаңа ұшақтарды жеткізу үнемі кешіктіріліп отырады, - деді С. Томпиева.
Осы орайда ол барша әлемде жолаушы тасымалында кемшілік байқалып жатқанын айтты.
Бұдан бөлек комитет басшысы 2025 жылы жүргізілген авиациялық қауіпсіздік аудитінің нәтижесі шыққанын жеткізді. Оның негізінде еліміз 95,7 пайыз деңгейінде бағаланған.
- Бұл тұрғыда ТМД-да елдері арасында бірінші орындамыз және әлемдік деңгейде топ-20 құрамына ендік, - деді Салтанат Томпиева.
