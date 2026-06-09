АҚШ 750 долларға визаны жылдам өңдеуді ұсынады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Мемлекеттік департаменті іскерлік және туристік визаларды жедел рәсімдеуге арналған ақылы қызметті іске қоспақ. Енді шетелдік азаматтар стандартты 185 долларлық алымнан бөлек 750 доллар төлеп, төлем жасағаннан кейін он күн ішінде елшілік немесе консулдықтағы сұхбатқа жазыла алады, деп хабарлайды Associated Press.
Пилоттық бағдарлама 1 шілдеде іске қосылып, 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғасады. Қажет болған жағдайда және сұранысқа қарай оның мерзімі ұзартылуы мүмкін. Бағдарламаға қатысатын АҚШ-тың шетелдегі елшіліктері мен консулдықтарының тізімі басталар алдында жарияланады. Тиісті хабарлама осы аптада ресми Federal Register басылымында жарық көреді.
Жаңа қызмет Donald Trump әкімшілігі енгізген қатаң визалық саясаттың салдарын ішінара жеңілдетуге бағытталған. Соңғы уақытта АҚШ билігі кейбір елдердің азаматтарына виза рәсімдеу кезінде кепілдік жарна енгізді. Негізінен Африка елдерінде бұл сома 15 мың долларға дейін жетеді. Сонымен қатар өтініш берушілерден әлеуметтік желідегі аккаунттары туралы мәліметтерді қоса алғанда, жеке ақпараттың кең көлемін ұсыну талап етіледі.
Бұл шаралар құжаттарды қарау мерзімінің ұзаруына және әлем бойынша көптеген шағымдардың туындауына себеп болды.
Визасыз кіру бағдарламасына кірмейтін елдердің азаматтары үшін сұхбатқа жазылу кезегі қазірдің өзінде бірнеше айға созылуы мүмкін. Алайда қосымша ақы төленетін премиум қызмет визаның берілуіне кепілдік бермейді — ол тек сұхбатқа жазылу мерзімін жеделдетеді.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан мен Еуропалық одақ визалық режимді жеңілдетуді талқылады.