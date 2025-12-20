АҚШ Әділет министрлігі Джеффри Эпштейн ісіне қатысты құжаттарды жариялай бастады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Әділет министрлігі педофилия үшін айыпталып, түрмеде қайтыс болған қаржыгер Джеффри Эпштейннің ісінен мыңдаған беттік құжаттарды жариялады. Ол көптеген танымал және ықпалды адамдармен қарым-қатынаста болған, деп хабарлайды BBС.
Министрлік бір ай бұрын қабылданған заң бойынша материалдарды жариялауға міндетті болды.
Құжаттардың алғашқы партиясы Әділет министрлігінің сайтында жарияланған соң сайтқа келушілердің ағыны көп болғаны соншалық, оларды онлайн кезекке қоюға тура келді.
АҚШ Бас прокурорының орынбасары Тодд Бланш Fox News арнасының эфирінде Әділет министрлігі бірден бірнеше жүз мың парақты, содан кейін бірнеше апта ішінде тағы бірнеше жүз мың парақты жариялауды жоспарлап отырғанын айтты.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, жарияланған алғашқы партия 300 мыңнан астам парақты қамтиды.
Эпштейн ісі материалдарының ашықтығы туралы заңды (Epstein Files Transparency Act) АҚШ Конгресі 19 қарашада бірауыздан қабылдады, Парламент Әділет министрлігіне бұл материалдарды жариялауға 30 күн уақыт берді.
Президент Дональд Трамп заңға сол күні қол қойды. Трамп әкімшілігі бұған дейін Эпштейн ісінің материалдарын жариялау талаптарына қарсы болған, бірақ Республикалық партия саясаткерлерінің көпшілігі оны қолдады, ал президент ақырында жасыратын ештеңесі жоқ екенін мәлімдеп, оған жол берді.
Трамп 1990 және 2000 жылдардың басында Эпштейнмен дос болғанын жоққа шығармайды, бірақ Эпштейнге қылмыстық айып тағылғанға дейін көп уақыт бұрын онымен қарым-қатынасын үзгенін айтты.
Демократиялық партия саясаткерлері Трамп әкімшілігі материалдардың тек бір бөлігін соңғы күні жариялау арқылы заңды бұзып жатыр деп мәлімдеді.
- Трамп әкімшілігінің Эпштейн ісінің кейбірін ғана емес, барлық құжатын жариялауға 30 күні болған. Олар мұны істемеу арқылы заңды бұзып отыр, - деді Сенаттағы демократиялық азшылық жетекшісі Чак Шумер.
Шумердің айтуынша, Демократиялық партиядан сенаторлар Эпштейн қылмыстары құрбандарының адвокаттарымен және тәуелсіз кеңесшілермен бірге қандай құжаттардың жарияланғанын және Шумердің сөзімен айтқанда, Әділет министрлігінің қайсысын жасыруды шешкенін тексереді.
Фотосуреттерде Клинтон, Майкл Джексон, Эндрю және Мик Джаггер бар
Әділет министрлігі жариялаған материалдарда мыңдаған фотосурет бар, оның ішінде демократиялық конгресмендер бұрын жариялаған фотосуреттерде пайда болған танымал тұлғалардың фотосуреттері де тұр.
Әлемдік баспасөздің хабарлауынша, фотосуреттерде танымал тұлғалардың кез келген заңсыз әрекетке қатысы бар екеніне тікелей дәлелдер жоқ.
Бұл фотосуреттерде, мысалы, АҚШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтон бар. Фотолардың бірінде ол үлкен ваннада жатыр. Екіншісінде Клинтон Мик Джаггермен, ал үшіншісі Майкл Джексонмен бірге тұр.
Фотосуреттердің бірінде Эпштейнмен жанжалды достығы үшін ханзадалық атағынан айырылған Ұлыбритания королінің ағасы Эндрю Маунтбаттен-Виндзор бар.
Демократ конгрессмен Роберт Гарсия баспасөзге өзі және әріптестері 20 мың құжат пен 95 мың фотосурет алғанын хабарлады. Гарсияның айтуынша, олар бүкіл жинақты қарап шығып, оны біртіндеп жариялауды, Эпштейн құрбандары туралы фотосуреттер мен жеке ақпаратты сүзуді көздеп отыр.
Заңгерлер Джеффри Эпштейннің көптеген танымал адамдармен қарым-қатынаста болғанын және бұл адамдардың оның мұрағатындағы фотосуреттерде болуының өзі олардың тарапынан ешқандай заңсыз әрекеттің дәлелі болып табылмайтынын атап өтті. Бұл адамдардың өздері – олардың көпшілігі кез келген заңсыз әрекетке қатысы барын жоққа шығарып отыр.
Бұған дейін Өкілдер палатасы бақылау комитетінің демократтары Джеффри Эпштейннің үйінен алынған 68 суретті жариялағанын жаздық.