АҚШ әлемдік мұнай бағасы өседі деп болжап отыр
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының болжамына сәйкес, Ормуз бұғазы арқылы көмірсутектердің шектеулі жеткізілімдері аясында әлемдік сұраныстың жалғасуы мұнай бағасының өсуіне ықпал етеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі.
АҚШ Энергетика министрлігінің статистикалық бөлімшесі АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасының (EIA) мәліметінше, Таяу Шығыстағы кейбір өндірушілер, сауда құрылымы келесі жылдың басында қалыпқа келсе де, 2027 жылдың соңына дейін мұнай өндірісін қақтығысқа дейінгі деңгейге жеткізе алмайды, деп хабарлайды Baird Maritime.
Ормуз бұғазы арқылы кеме тасымалының бұзылуы және энергетикалық инфрақұрылымға жасалған шабуылдар Таяу Шығыстағы мұнай өндірушілерді өндірісті күрт қысқартуға мәжбүр етті. Бұл әлемдік жеткізілімнің төмендеуіне және мұнай бағасының көпжылдық ең жоғары деңгейге көтерілуіне әкелді.
EIA қысқа мерзімді энергетикалық болжамына сәйкес, Таяу Шығыста мұнай өндірісі шілде айында тәулігіне шамамен 5,5 млн баррельге төмендеді, бұл әлемдік тұтынудың 5%-дан астамын құрайды.
EIA соңғы апталарда кемелерге жасалған шабуылдардың қайталануына байланысты тамыз айында Ормуз бұғазы арқылы жүк тасымалы қатаң шектелетінін, бірақ қыркүйекте олардың біртіндеп артыла бастайтынын шамалап отыр.
EIA-ның тамыз айындағы есебіне сәйкес, Таяу Шығыстағы мұнай өндірісінің көп бөлігі мен әлемдік сауда 2027 жылдың басында қақтығысқа дейінгі деңгейге дейін қалпына келсе де, аймақта тәулігіне шамамен 600 мың баррель өндіріс 2027 жылдың соңына дейін тоқтатылады.
EIA қазіргі уақытта әлемдік мұнай өндірісі биыл тәулігіне орта есеппен 100,8 млн баррельді құрайды деп шамалап отыр. Алайда әлемдік мұнайға деген сұраныс шілде айында болжанғандай тәулігіне шамамен 104 млн баррельді құрайды.
Ұсыныс тапшылығының артуы EIA-ны 2026 және 2027 жылдарға арналған мұнай бағасының болжамдарын көтеруге мәжбүр етті.
EIA болжамынша, 2026 жылы Brent мұнайының орташа бағасы барреліне 86,81 долларды, ал АҚШ West Texas Intermediate (WTI) мұнайының орташа бағасы барреліне 80,88 долларды құрайды.
Алдыңғы болжамға сәйкес, Brent мұнайының орташа бағасы биыл барреліне 82 доллардан аз, ал WTI мұнайы барреліне 76 доллардан сәл көп болады.
EIA Таяу Шығыстағы өндіріс пен әлемдік сауда 2027 жылдың басына қарай айтарлықтай қалпына келеді деп болжағандықтан, келесі жылы бағалар төмендейді. Алайда кейбір кен орындары ұзақ уақыт бойы жабық күйінде қалатындықтан қазір біртіндеп төмендеу күтіліп отыр.
Brent мұнайының бағасы 2026 жылдан бастап 20,1%-ға арзандап, 2027 жылы барреліне орта есеппен 69,39 долларды құрайды, бұл бұрынғы 20,9%-ға төмендеу болжамынан аз, ал WTI бағасы барреліне 19,1%-ға төмендеп, 65,39 долларды құрайды, бұл бұрынғы 20,3%-ға төмендеу болжамынан төмен, деп хабарлады EIA.
Осыған дейін Ливияда тағы бір мұнай нысаны дрон соққысына ұшырағанын хабарладық.