АҚШ апелляциялық соты Трамп тарифтерінің көпшілігін заңсыз деп тапты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Федералдық апелляциялық соты президент Дональд Трамптың көптеген тарифін заңсыз деп таныды.
CNN хабарлағандай, Трамп тарифтердің енгізілуін халықаралық төтенше экономикалық өкілдіктер туралы заңға (IEEPA) негіздеді. Алайда сот президенттің бұл заң бойынша тарифтер енгізуге мандаты жоқ деп шешті.
Судьялар Трамп енгізген бұрын-соңды болмаған тарифтер билікті асыра пайдалану екенін атап өтті. Өйткені салық, соның ішінде тарифтерді енгізу мүмкіндігі «Конгрестің негізгі күші».
Бұл ретте тарифтер әзірге күшінде қалып отыр, өйткені сот өз шешімінің орындалуын 14 қазанға дейін қалдырды. Бұл Трамп әкімшілігіне Жоғарғы Сотқа шағымдануға уақыт беріп отыр.
Трамптың өзі Федералдық апелляциялық соттың шешімімен келіспейтінін білдірді.
— Барлық баж күшінде қалады! Егер бұл міндеттер жойылса, бұл біздің еліміз үшін толық апат болады, — деп жазды Ақ үй басшысы әлеуметтік желіде.
Еске сала кетсек, 27 тамызда АҚШ президенті Дональд Трамп Үндістаннан әкелінетін тауарларға кедендік баж салығын екі есе арттырды.