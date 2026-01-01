АҚШ әскери күштері «есірткі лаңкестерінің» бес кемесіне тағы соққы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ әскери күштері есірткі тасымалымен айналысатын тағы бес кемеге шабуыл жасағанын мәлімдеді. Сегіз адам қаза тапты, деп хабарлады NBC News.
30 желтоқсанда АҚШ әскери күштері есірткі тасымалымен айналысатын деп шамаланған үш кемеге соққы жасап, салдарынан үш адам қаза тапты.
31 желтоқсанда тағы екі кемеге шабуыл жасалып, бір кемеде үш адам, екінші кемеде екі адам опат болды. АҚШ қарулы күштерінің қолбасшылығы оларды «есірткі лаңкестері» деп атады.
— Кемелер есірткі тасымалының белгілі жолдарымен жүріп, есірткі саудасымен айналысқан, — делінген АҚШ Оңтүстік қолбасшылығының әлеуметтік желілердегі жазбасында.
On Dec. 31, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known narco-trafficking routes and… pic.twitter.com/4AE5u4cEff— U.S. Southern Command (@Southcom) January 1, 2026
Соққылардың нақты қай жерде жасалғаны, сондай-ақ шабуылдарға дейін кеме борттарында болған адамдардың нақты саны аталмаған.
Мәлімдемеде сондай-ақ шабуылдардан кейін АҚШ жағалау күзетіне іздеу-құтқару операцияларын бастау қажеттілігі туралы ескертілгені хабарланды.
2025 жылдың қыркүйегінен бастап АҚШ Кариб теңізі мен Тынық мұхитының шығысында есірткі тасымалдады деген күдікке ілінген кем дегенде 35 кемеге соққы берді, салдарынан 100-ден астам адам қаза тапты.
Еске сала кетсек, бұған дейін Дональд Трамп АҚШ-тың есірткі картельдеріне қарсы соғыс бастағанын жариялаған болатын.