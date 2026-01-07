АҚШ әскерилері Гренландияны сатып алуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM - Ақ үй Гренландияны сатып алу «ұлттық қауіпсіздік басымдығы» екенін және бұл мақсатқа жету үшін АҚШ әскери күштерін пайдалану қарастырылып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды NBC News.
- Президент Трамп Гренландияны сатып алу Құрама Штаттардың ұлттық қауіпсіздігінің басымдығы екенін және Арктика аймағындағы қарсыластарымызға тойтарыс беру өте маңызды екенін анық білдірді, - деп мәлімдеді баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт.
- Президент және оның командасы осы маңызды сыртқы саясат мақсатына жетудің бірқатар нұсқасын талқылап жатыр және әрине, АҚШ әскери күштерін пайдалану әрдайым Бас қолбасшының қарамағында қалып отыр, - делінген мәлімдемеде.
Ақ үйдің бұл мәлімдемесі Данияны қоса алғанда, еуропалық негізгі одақтастардың бірлескен мәлімдемесінде Гренландияның егемендігі мен аумақтық тұтастығының құндылықтарын «қорғауды тоқтатпайтынын» мәлімдегеннен кейін көп ұзамай жасалды.
Ақ үйдің жоғары лауазымды өкілі NBC News арнасына берген сұхбатында қарастырылып жатқан нұсқалар арасында аумақты Даниядан сатып алу немесе аралмен еркін қауымдастық туралы келісімге қол қою кіретінін мәлімдеді.
АҚШ үкіметі осындай келісімдер Маршалл аралдары Республикасымен, Микронезия Федеративтік Штаттарымен және Палау Республикасымен жасасты. Бұл келісімдер АҚШ-тың сол жерде қауіпсіздік күштерін орналастыруға рұқсаты үшін қаржылық көмек көрсетуін қарастырып отыр.
Бұған дейін Ақ үйдің аға кеңесшісі Стивен Миллердің әйелі Кэти Миллердің X әлеуметтік желісінде Гренландия картасын Америка туының түстерімен бояп, «Жақында» деген жазуы бар жазба жариялағаны хабарланған болатын.
Өз кезегінде Дания Трамп әкімшілігін қоқан-лоққы көрсетуді доғаруға шақырды.