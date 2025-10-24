07:30, 24 Қазан 2025 | GMT +5
АҚШ-та әскери ұшак апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM — Оклахома штатында АҚШ Әскери-әуе күштерінің OA-1K Skyraider II ұшағы оқу-жаттығу кезінде апатқа ұшырады, деп хабарлайды Report.
Ұшақ бортында екі адам болған.
— Бүгін таңертең Уилл Роджерс әскери-әуе күштері алаңында орналасқан 492-ші арнайы операциялар қанатына тиесілі ұшақ апатқа ұшырады… Бортта екі экипаж мүшесі болды: бір азаматтық мердігер және бір АҚШ әуе күштерінің қызметкері, — делінген хабарламада.
Ұшақ пен экипаж мүшелері штаттың ұлттық гвардиясына тиесілі емес екені атап өтілді. Әзірге жарақат алғандар тіркелген жоқ.
