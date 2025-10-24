KZ
    07:30, 24 Қазан 2025 | GMT +5

    АҚШ-та әскери ұшак апатқа ұшырады

    АСТАНА. KAZINFORM — Оклахома штатында АҚШ Әскери-әуе күштерінің OA-1K Skyraider II ұшағы оқу-жаттығу кезінде апатқа ұшырады, деп хабарлайды Report.

    АҚШ әуе күштерінің ұшағы Оклахома штатында апатқа ұшырады
    Фото: Report

    Ұшақ бортында екі адам болған. 

    — Бүгін таңертең Уилл Роджерс әскери-әуе күштері алаңында орналасқан 492-ші арнайы операциялар қанатына тиесілі ұшақ апатқа ұшырады… Бортта екі экипаж мүшесі болды: бір азаматтық мердігер және бір АҚШ әуе күштерінің қызметкері, — делінген хабарламада.

    Ұшақ пен экипаж мүшелері штаттың ұлттық гвардиясына тиесілі емес екені атап өтілді. Әзірге жарақат алғандар тіркелген жоқ.

    Бір ай бұрын АҚШ-тың әскери қызметкерлері тікұшақ апатынан қаза тапқаны туралы жаздық.

