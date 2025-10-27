21:36, 27 Қазан 2025 | GMT +5
АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі 42 млн америкалыққа көмек көрсетуді тоқтатады
Көбінесе «азық-түлік маркалары» деп аталатын SNAP бағдарламасы шамамен 42 миллион табысы төмен америкалықтарды қамтиды. Бағдарлама толығымен федералды түрде қаржыландырылады, бірақ штат деңгейінде басқарылады.
АҚШ Ауыл шаруашылығы министрлігі жариялаған мәлімдемеде демократтарды қаржыландырудың қысқаруы туралы баяндалған.
Демократтар республикашылдар бақылайтын Конгресс пандемия кезінде енгізілген «Қолжетімді күтім туралы» заңның субсидияларын ұзартуға келмейінше, үкіметтік қаржыландыруды ұзартуға және үкіметтің жұмысын тоқтатуға дауыс бермейтіндерін айтты.
Еске сала кетейік, бұған дейін АҚШ әскери қызметкерлері 15 қарашадан бастап жалақысыз қалуы мүмкін екенін жазғанбыз.