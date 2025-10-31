АҚШ босқындарды қабылдау шегін жылына 125 мыңнан 7 500-ге дейін қысқартады
АСТАНА. KAZINFORM – Президент Дональд Трамптың жарлығында босқындар қабылдаудың көп бөлігі Оңтүстік Африка Республикасының ақ нәсілді азаматтарына арналған болуы керектігі көрсетілген, деп жазды DW.
Салыстыру үшін, 2024 жылы Джо Байден әкімшілігі босқындарды жыл сайын қабылдау шегін 125 000 адамға дейін белгілеген болатын. Ал Трамп өз бірінші президенттік мерзімінің соңында, 2020 жылы, шекті көрсеткішті 15 мың адамға қойған.
Трамп өз қызметіне кіріскен алғашқы күнінде осы бағдарламаны тоқтатқан, содан бері АҚШ-қа келуші босқындардың саны азаайған, негізінен африканерлер — XVII ғасырдан бастап Оңтүстік Африкаға қоныс аударған еуропалық колонизаторлардың ұрпақтары, деп хабарлайды CNN.
Трамп әкімшілігі ақ нәсілді фермерлердің Оңтүстік Африкада нәсілдік дискриминация мен зорлыққа тап болатынын алға тартады. Ал ел билігі бұл ақпаратты жоққа шығарады.
Десе де Трамп украин босқындарына АҚШ-та қалуына рұқсат беруі мүмкін екенін жазған едік.