АҚШ дипломатиялық миссияларға жасалған шабуылдан кейін қауіпсіздікті күшейтті
АСТАНА.KAZINFORM - Вашингтон Эр-Риядтағы елшілікке жасалған шабуылдарды растады және аймақтағы бірнеше елден кейбір қызметкерлерді эвакуациялауды бұйырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Сейсенбі күні Эр-Риядтағы АҚШ елшілігі дрон шабуылына ұшырағанын растады. Елшілік мәлімдемесінде шабуылға байланысты ғимарат жабылатынын және АҚШ азаматтарына басқа хабарлама шыққанға дейін елшілікке бармауға кеңес берілетіні айтылған.
🇮🇷 🇺🇸 Drones hit the US embassy in Riyadh and more explosions rang out in Gulf cities Tuesday as Iran hit back at industrial and diplomatic targets across the Middle East and governments sought to evacuate their nationals from the region.— AFP News Agency (@AFP) March 3, 2026
➡️ https://t.co/ubLI8ibJVg pic.twitter.com/lGM5Uptn5I
Сауд Арабиясының Қорғаныс министрлігі сейсенбі, 3 наурыз күні таңертең АҚШ елшілігіне екі дрон шабуылы жасалғанын хабарлады. Шағын өрт шығып, аздаған мүліктік залал келтірілді. Куәгерлер дипломатиялық кварталдан жарылыстар естігенін және ғимараттан түтін шыққанын мәлімдеді.
Кейінірек АҚШ елшілігі Парсы шығанағы маңында елдің шығысындағы Дахран қаласының үстінен дрон шабуылдарының одан әрі қаупі туралы да ескертті.
– Дахранға зымыран және дрон шабуылдарының қаупі төніп тұр. АҚШ консулдығына бармаңыз. Тез арада ең төменгі қабаттағы, терезелерден алыс орналасқан пәтерден пана іздеңіз. Сыртқа шықпаңыз, - делінген елшілік мәлімдемесінде.
Аймақтық шиеленістердің жалғасуы аясында АҚШ Мемлекеттік департаменті төтенше жағдайларға қатысы жоқ қызметкерлер мен олардың отбасыларын Иорданиядан, Бахрейннен және Ирактан міндетті түрде шығаруды бұйырды. Департамент Иракқа қатысты осындай шешім қауіпсіздік мәселелеріне байланысты алдыңғы күні қабылданғанын түсіндірді. АҚШ азаматтарына арналған саяхат туралы ескертулер де жаңартылды.
⚫️ US Embassy in Amman, Jordan temporarily evacuated its compound over what it described as a potential security threat— Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2026
🚨 Sirens were also heard across multiple governorates in the kingdom
▶️ Move comes as regional tensions escalate amid US-Israeli strikes on Iran and Tehran's… pic.twitter.com/WYEEkOeEl7
Иордания астанасы Аммандағы АҚШ елшілігі сейсенбі, 3 наурыз күні түнде «қауіп» салдарынан қызметкерлерін ғимараттан уақытша эвакуациялады. Елшіліктің мәлімдемесінде бұл шара уақытша және аймақтық дамуды ескере отырып, алдын алу мақсатында жасалғаны аталып өтті.
Елшілік бұған дейін алдағы күндері елдің әуе кеңістігіне зымырандардың, дрондардың немесе басқа да снарядтардың түсуі мүмкін екендігі туралы ескерткен және азаматтарға үйден баспана іздеуге, терезелерден алыс болуға және қоқыстардың құлауынан аулақ болуға кеңес берген.
Иорданияның қоғамдық қауіпсіздігі қызметі сонымен қатар елшілік маңындағы тұрғындарды дабыл қағылған жағдайда сақтық шараларын қабылдауға шақырып, бұл алдын алу шаралары екенін және үрей тудырмайтынын атап өтті.
Кувейттегі АҚШ елшілігі келесі хабарламаға дейін жабылатынын, барлық жоспарланған және төтенше консулдық қызметтерді тоқтататынын хабарлады. Оманда дипломатиялық миссия қызметкерлерге өз орындарында қалуды тапсырды және американдық азаматтарға да осындай сақтық шараларын сақтауды ұсынды.
Айта кетейік, АҚШ америкалықтарды Таяу Шығыстағы 10-нан астам елден дереу кетуге шақырды.