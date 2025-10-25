АҚШ ең ірі әуе тасымалдағышын Венесуэлаға жіберді
АСТАНА. KАZINFORM – АҚШ Қорғаныс министрлігі ең «Джеральд Р.Форд» ең ірі әуе тасымалдағышы Кариб теңізіне бет алғанын жариялады, деп хабарлайды ВВС.
Дональд Трамп өз әскерінің Америка Құрама Штаттарын есірткімен қамтамасыз ететін венесуэлалық картельдермен күресіп жатқанын мәлімдеді. Бірақ Венесуэла президенті Николас Мадуро оны жалған сылтаумен соғыс бастауға тырысты деп айыптады.
Пентагонның жариялауынша, «Джеральд Р.Форд» ең жаңа және ең ірі америкалық әуе тасымалдағышы Кариб теңізі мен Оңтүстік және Орталық Америка аймақтарын бақылайтын АҚШ Қарулы күштерінің Оңтүстік қолбасшылығына жіберіледі.
АҚШ қорғаныс ведомствосының мәлімдемесінде әуе тасымалдағыш «трансұлттық қылмыстық ұйымдарды жою және есірткі терроризміне қарсы тұру жөніндегі президенттің бастамасын қолдау үшін» жіберіліп жатқанын мәлімдеді.
Дональд Трамп Венесуэла билігін АҚШ-қа есірткі тасымалдайтын қылмыскерлерге көмектесті деп айыптап отыр.
Америкалық әскерилер, олардың ақпаратынша контрабандашылар болған он кемеге оқ жаудырды.
Бұған дейін АҚШ Колумбия президенті мен оның отбасына қарсы санкция енгізгенін жазған болатынбыз.