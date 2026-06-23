АҚШ Федералдық резерв жүйесінің бұрынғы басшысы Алан Гринспен 100 жасында өмірден өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Алан Гринспен 100 жасында дүниеден өтті. АҚШ-тың ақша-несие саясатын бірнеше президент тұсында айқындаған беделді экономист туралы Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі NBC News-ке сілтеме жасап хабарлады.
АҚШ-тың Федералдық резерв жүйесін 1987–2006 жылдары басқарған Алан Гринспен Паркинсон ауруының асқынуынан көз жұмды.
Ол америкалық экономиканы басқаруда маңызды рөл атқарды. Атап айтқанда, 1987 жылғы «қара дүйсенбі» қаржы дағдарысының салдарын еңсеруге және 1991–2001 жылдар аралығындағы АҚШ тарихындағы ең ұзақ экономикалық өсім кезеңін сақтауға ықпал етті.
Алан Гринспен 1926 жылы 6 наурызда Нью-Йорк қаласының Вашингтон-Хайтс ауданында дүниеге келген. Экономикалық білім алып, кейін АҚШ-тың бірнеше президентіне кеңесші болған.
1967 жылы ол Ричард Никсонның кеңесшісі болды. Ал 1974 жылы Джеральд Форд әкімшілігі жанындағы Экономикалық кеңесшілер кеңесінің төрағасы қызметіне тағайындалып, 1977 жылға дейін жұмыс істеді.
1987 жылы Рональд Рейган оны Федералдық резерв жүйесінің төрағалығына ұсынды.
Гринспен ФРЖ тарихында ең ұзақ қызмет атқарған басшылардың бірі саналады. Бұл көрсеткіш бойынша ол тек 1951–1970 жылдары жүйені басқарған Уильям Макчесниден кейін тұр.
Еңбегі үшін Алан Гринспен бірқатар халықаралық және мемлекеттік марапатқа ие болды. 2000 жылы Франция үкіметі оны Құрмет легионы орденімен марапаттады. 2002 жылы Елизабет II оған Британ империясының құрметті рыцары атағын берді.
Ал 2005 жылы George W. Bush Гринспенге АҚШ-тың ең жоғары азаматтық марапаты — Президенттің Бостандық медалін табыстады.
Осыған дейін АҚШ-тың Федералдық қор жүйесі пайыздық мөлшерлемені өзгеріссіз қалдырғаны туралы жаздық.