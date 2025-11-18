АҚШ футбол жанкүйерлері үшін виза алу тәртібін жеңілдетті
АСТАНА. KAZINFORM — Трамп әкімшілігі футбол жанкүйерлеріне АҚШ визасын алуға өтініштерді өңдеуді жеделдетуге көмектесетін FIFA Pass бағдарламасын ұсынды, деп хабарлайды NBC News.
FIFA Pass бағдарламасы FIFA арқылы әлем чемпионатына билеттер сатып алғандар үшін әңгімелесуден өтуді жеделдетіп, АҚШ туристік визасын алуға мүмкіндік береді.
— Егер әлем чемпионатына билетіңіз болса, визаны басымдықпен ресімдей аласыз, — деп хабарлады FIFA президенті Джанни Инфантино дүйсенбі күні жаңа жүйені түсіндіру үшін Сопақ кабинетте Трамппен кездескен кезде.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубио әкімшілік виза беруге көмектесу үшін бүкіл әлем бойынша 400-ден астам қосымша консулдық қызметкерін жібергенін және әлем елдерінің шамамен 80%-ының азаматы 60 күн ішінде виза алу үшін жазыла алатынын мәлімдеді.
Келесі жылғы футболдан әлем чемпионаты кезінде Канада, Мексика және АҚШ-та 104 матч өтеді. Трамп футболдан әлем чемпионатын өткізуді өзінің басты басымдығы етіп белгіледі.
Осыған дейін 2026 жылы өтетін футболдан әлем чемпионатына 1 миллионнан астам билет сатылғанын жазған болатынбыз.