KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:24, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    АҚШ футбол жанкүйерлері үшін виза алу тәртібін жеңілдетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Трамп әкімшілігі футбол жанкүйерлеріне АҚШ визасын алуға өтініштерді өңдеуді жеделдетуге көмектесетін FIFA Pass бағдарламасын ұсынды, деп хабарлайды NBC News.

    США упрощают получение визы для футбольных фанатов
    Фото: soccerwire.com

    FIFA Pass бағдарламасы FIFA арқылы әлем чемпионатына билеттер сатып алғандар үшін әңгімелесуден өтуді жеделдетіп, АҚШ туристік визасын алуға мүмкіндік береді. 

    — Егер әлем чемпионатына билетіңіз болса, визаны басымдықпен ресімдей аласыз, — деп хабарлады FIFA президенті Джанни Инфантино дүйсенбі күні жаңа жүйені түсіндіру үшін Сопақ кабинетте Трамппен кездескен кезде.

    Мемлекеттік хатшы Марко Рубио әкімшілік виза беруге көмектесу үшін бүкіл әлем бойынша 400-ден астам қосымша консулдық қызметкерін жібергенін және әлем елдерінің шамамен 80%-ының азаматы 60 күн ішінде виза алу үшін жазыла алатынын мәлімдеді. 

    Келесі жылғы футболдан әлем чемпионаты кезінде Канада, Мексика және АҚШ-та 104 матч өтеді. Трамп футболдан әлем чемпионатын өткізуді өзінің басты басымдығы етіп белгіледі.

    Осыған дейін 2026 жылы өтетін футболдан әлем чемпионатына 1 миллионнан астам билет сатылғанын жазған болатынбыз. 

    Тегтер:
    АҚШ Әлем жаңалықтары Виза Спорт Футбол
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар