АҚШ Газа секторы бойынша жоспардың екінші кезеңі басталғанын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ әкімшілігі Газа секторындағы қақтығысты аяқтауға және палестиналық аумақта жаңа басқару моделін қалыптастыруға бағытталған жоспардың екінші кезеңіне өткенін мәлімдеді. Бұл туралы Kazinform меншікті тілшісі хабарлайды.
АҚШ-тың Таяу Шығыс бойынша арнайы өкілі Стив Уиткофф сәрсенбі күні президент Дональд Трамп ұсынған 20 тармақтан тұратын жоспардың екінші кезеңі іске қосылғанын айтты. Аталған жоспар Газа секторындағы соғысты тоқтатуға және қақтығыстан кейінгі жағдайды тұрақтандыруға бағытталған.
Уиткоффтың мәлімдеуінше, екінші кезең атысты тоқтату режимінен аумақты демилитаризациялауға, технократиялық басқару жүйесін қалыптастыруға және кең ауқымды қалпына келтіру жұмыстарына көшуді көздейді.
Оның айтуынша, жаңа кезең аясында Газада өтпелі технократиялық палестиналық әкімшілік – Газаны басқару жөніндегі ұлттық комитет құрылып, толық демилитаризация басталады. Бұл, ең алдымен, барлық рұқсат етілмеген қарулы топтарды қарусыздандыруды қамтиды.
Стив Уиткофф АҚШ тарапынан ХАМАС қозғалысының қол жеткізілген келісімдер аясындағы міндеттемелерді толық орындауы күтілетінін атап өтті. Оның сөзінше, соның ішінде соңғы қаза тапқан кепілдің сүйегін дереу тапсыру талап етіледі, ал бұл шарттардың орындалмауы ауыр салдарға әкелуі мүмкін.
Арнайы өкіл бірінші кезеңнің нәтижелеріне де тоқталды. Оның айтуынша, бұл кезең бұрын-соңды болмаған көлемде гуманитарлық көмектің жеткізілуіне, атысты тоқтату режимін сақтауға, барлық тірі кепілдердің қайтарылуына және 28 адамның 27-сінің мәйітін тапсыруға мүмкіндік берген.
Сондай-ақ ол келісімдерді іске асыруда делдалдық рөл атқарған Египет, Түркия және Қатар елдеріне алғыс білдірді.
Бұған дейін Reuters агенттігі екінші кезең шеңберінде АҚШ Газа секторын ХАМАС-тың қатысуынсыз және халықаралық бақылаумен басқаратын өтпелі палестиналық технократиялық органның құрылғанын жариялауды жоспарлап отырғанын хабарлаған болатын. Бұл кезең сондай-ақ халықаралық күштерді орналастыру мен қауіпсіздік тетіктерін талқылауды қамтиды.
Дереккөздердің мәліметінше, комитетті Палестина ұлттық әкімшілігінің бұрынғы вице-министрі Али Шаат басқаруы мүмкін.
Комитетті құруды Палестина президенті Махмуд Аббас қолдап, палестиналық аумақтардың бірлігін сақтау және Газа секторы мен Батыс жағалауды бөлуге жол бермеу қажеттігін атап өтті.
Сонымен қатар негізгі палестиналық фракциялар, оның ішінде ХАМАС пен «Исламдық жихад» қозғалысы да технократиялық органның құрамына келісім берген. Олар Египеттің арағайындығымен өтпелі әкімшіліктің жұмысына ықпал етуге дайын екендерін білдірді.
Сәрсенбі күні палестиналық фракция өкілдері Каирде консультациялар өткізіп, жоспардың екінші кезеңін іске асырудың практикалық қадамдары мен Газа секторын одан әрі басқару тетіктерін талқылады.
Айта кетейік, Израиль Газа секторына кезекті рет шабуыл жасады.