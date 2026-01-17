АҚШ Гренландияға байланысты Еуропа елдерінің тауарларына баж салығын енгізеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Ұлыбритания, Нидерланды және Финляндияны қоса алғанда, бірқатар еуропалық елдердің тауарларына баж салығы енгізілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform.
Мәлімдемеде көрсетілгендей, 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап АҚШ-қа жеткізілетін барлық тауарларға 10% көлемінде тариф салынады, ал 2026 жылғы 1 маусымнан бастап бұл көрсеткіш 25%-ға дейін ұлғаяды. Трамптың айтуынша, бұл баж салығы «Гренландияны толық сатып алу жөнінде келісімге қол жеткізілгенге дейін» күшінде болады.
— Біз көптеген жыл бойы Данияны, Еуропалық одақтың барлық елін және басқаларды ешқандай баж салығын немесе өзге де өтемақы алмай-ақ субсидиялап келдік. Енді ғасырлар өткен соң, Данияның қарызын қайтару уақыты келді. Әлемдік бейбітшілік тағдыры таразы басында тұр, — деді Трамп.
Ол өз тұсында АҚШ-тың «бұл ойынды ойнай алатынын әрі өте сәтті ойнайтынын» атап өтіп, «бұл қасиетті жерге ешкім қол сұқпайды, өйткені мәселе АҚШ пен бүкіл әлемнің ұлттық қауіпсіздігіне қатысты» екенін айтты.
Президент сондай-ақ Еуропа елдерінің «белгісіз мақсаттармен Гренландияға бара бастағанын», бұл өз кезегінде «жаһандық қауіпсіздік үшін қауіпті жағдай туындататынын» алға тартты.
— Америка Құрама Штаттары біз үшін көп тәуекелге барған Даниямен және аталған елдердің кез келгенімен дереу келіссөздер жүргізуге дайын, — деп мәлімдеді Дональд Трамп.