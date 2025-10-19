АҚШ ХАМАС-тың Газадағы атысты тоқтату режимін бұзуы мүмкін екенін хабарлады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Газадағы бейбіт келісімді қамтамасыз етуші елдерге ХАМАС ұйымы тарапынан атысты тоқтату режимінің «мүмкін әрі таяу арада» бұзылатынын хабарлады, деп жазады Kazinform АҚШ Мемлекеттік департаментіне сілтеме жасап.
– Америка Құрама Штаттары Газадағы бейбіт келісімнің кепілгері саналатын елдерге Газадағы атысты тоқтату режимінің ХАМАС тарапынан бұзылуы ықтимал екенін көрсететін сенімді деректерді жариялады, – делінген ведомствоның ресми сайтындағы хабарламада.
Мемлекеттік департаменттің мәліметінше, «бейбіт палестиналықтарға қарсы жоспарланған шабуыл» атысты тоқтату туралы келісімнің «тікелей және елеулі» бұзылуы ретінде қарастырылып, осы уақытқа дейінгі жетістіктерге қауіп төндіреді.
«Егер ХАМАС бұл шабуылды жалғастырса, Газа халқына қауіпсіздік пен атысты тоқтату режимінің тұтастығын сақтау мақсатында қажетті шаралар қабылданбақ», деп атап өтті АҚШ Сыртқы істер министрлігі.
АҚШ Мемлекеттік департаменті таратқан мәлімдемеде АҚШ пен басқа да кепілгер елдердің «бейбіт тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жергілікті тұрақтылықты сақтауға, сондай-ақ Газа тұрғындары мен бүкіл аймақ үшін бейбітшілік пен өркендеуді ілгерілетуге» деген ұстанымы өзгермегені айтылған.
Айта кетсек, бұған дейін Дональд Трамп ХАМАС ұйымын күшпен қарусыздандыратынын мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол Truth Social әлеуметтік желісіндегі парақшасында Газа секторы бойынша бейбіт келісімнің екінші кезеңі басталғанын да жариялаған.