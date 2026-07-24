АҚШ Ирандағы басқару бекеттері мен әскери нысандарды нысанаға алды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Қарулы күштері Иран аумағына соққы жасауды 13-ші түн қатарынан жалғастырып жатыр. Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
Орталық қолбасшылықтың мәліметінше, америкалық әскери күштер Иран аумағына кезекті соққыларын аяқтаған.
CENTCOM хабарлауынша, шабуылдың негізгі нысаналары басқару бекеттері, ұшқышсыз ұшу аппараттары сақталған орындар, жағалаудағы бақылау бекеттері, сондай-ақ Иранның әскери-теңіз күштеріне тиесілі нысандар мен әскери құралдар болған.
Бұған дейін Иран төңірегіндегі әскери ахуалдың соққылардың жалғасуы, өзара қоқан-лоққылар және АҚШ әскери операциясының кеңеюі мүмкін екені туралы хабарламалар аясында одан әрі шиеленісіп келе жатқаны хабарланған.
Айта кетелік АҚШ Иранмен келіссөз жүргізуге дайын екенін мәлімдеген еді.