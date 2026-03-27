АҚШ Иранға қарсы «шешуші соққы» жасауды қарастырып жатыр — Axios
АСТАНА. KAZINFORM – Вашингтон Тегеранмен келіссөз сәтсіз аяқталған жағдайда шиеленісті күшейту мәселесін пысықтап жатыр. Бұл туралы Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі хабарлайды.
Америка Құрама Штаттары Иранға қарсы «шешуші соққы» берудің бірнеше нұсқасын әзірлеп жатыр. Бұл сценарийлер құрлық әскерін қолдануды және ауқымды әуе науқанын қамтуы мүмкін.
Бұл жөнінде Axios басылымы американдық шенеуніктер мен талқылауларға қатысқан дереккөздерге сілтеме жасап хабарлады.
Басылым мәліметінше, мұндай шаралар Иранмен жоғары деңгейдегі келіссөздерді бастау әрекеттері нәтиже бермеген жағдайда және Иран Ормуз бұғазы арқылы кеме қатынасына қауіп төндіруін жалғастырған жағдайда қарастырылып отыр. Вашингтон мұндай қадам АҚШ-тың келіссөздердегі позициясын күшейтуі мүмкін немесе әскери басымдықты көрсету арқылы қақтығысты белгілі бір шарттармен аяқтауға жол ашуы ықтимал деп есептейді.
Атап өтілгендей, төрт негізгі сценарий қарастырылып жатыр.
Біріншісі — Иран мұнай экспортының негізгі тораптарының бірі саналатын Харг аралын басып алу немесе оны бұғаттау.
Екіншісі — Ормуз бұғазындағы Ларак аралында операция жүргізу. Бұл аралда Иранның теңіз қозғалысын бақылап отыратын базалары мен радиолокациялық жүйелері орналасқан.
Үшінші сценарий Абу-Муса аралын басып алуды көздейді. Бұл арал Парсы шығанағының шығыс бөлігінде орналасқан және кемелердің шығанағынан шығуын бақылауға мүмкіндік береді. Ол, сондай-ақ, Үлкен және Кіші Томб аралдарымен бірге Біріккен Араб Әмірліктері тарапынан даулы аумақ болып саналады, бірақ Иран бақылауында.
Төртінші нұсқа — Иран мұнайын тасымалдайтын кемелерді бұғаттау немесе оларға бақылау орнату.
Сонымен қатар, Axios дерегіне сәйкес, АҚШ Иран аумағындағы жоғары байытылған уран қорларын құрлық әскерін пайдаланып басып алу немесе тиісті нысандарға соққы беру арқылы жою жоспарларын да қарастыруда.
Дереккөздер АҚШ президенті Дональд Трамп әзірге ұсынылған сценарийлердің ешқайсысы бойынша түпкілікті шешім қабылдамағанын атап өтеді.
Айта кетейік, Қазақстан Иран бойынша бейбіт келіссөздерді Түркістан қаласында өткізуге дайын екенін растаған болатын.