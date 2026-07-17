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    АҚШ Иранға кезекті әуе соққыларын аяқтады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ әскері Иран аумағындағы нысандарға бағытталған кезекті ауқымды әуе соққыларын аяқтады, деп хабарлайды ТАСС.

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    Фото: REUTERS

    АҚШ Қарулы күштері Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) мәліметінше, операция АҚШ-тың шығыс жағалауы уақыты бойынша сағат 21:40-та аяқталған.

    – АҚШ Орталық қолбасшылығы Иранға жасалған кезекті ауқымды соққылар легін аяқтады. АҚШ Қарулы күштері Иранның ондаған әскери нысанын, соның ішінде жағалауды бақылау және әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелерін, әскери-логистикалық инфрақұрылымды және әскери-теңіз күштерінің объектілерін нысанаға алды, – делінген CENTCOM-ның X әлеуметтік желісіндегі хабарламасында.

    Мәліметке сәйкес, операция барысында жойғыш ұшақтар, ұшқышсыз ұшу аппараттары, әскери кемелер және жоғары дәлдіктегі оқ-дәрілер қолданылған.

    Айта кетейік, Иран үш елдегі АҚШ әскери нысандарына соққы бергенін жариялады.

    АҚШ Соғыс Иран
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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